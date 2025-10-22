un poc de reflexió sobre un llibre de Pagola(en castellà)

Juan 20(11-18)

TEMA 6 REUNIÓN 1 Benja

1.-LLANTO DE MARÍA Y TESTIGOS.

¿Por qué a veces mi fe es tan triste?

Creo que ahora necesito confiar en esa energía que para mi es Jesús. Confiar en Dios a pesar de lo que veo en Gaza, en la vida, en las injusticias, en modelos de iglesia, en las mismas de las comunidades que pateo, en la falta de proyectos comunitarios. Creo que eso me ha hecho mella. Me ha hecho desconfiar de esa energía de vida. He de recomenzar a hablarle en la intimidad, en el silencio de mi desconfianza actual.

¿Por qué ese desaliento… falta de alegría… pesimismo… que a veces siento en mi interior?

Tengo un amigo(Carmelo) de 67 años que marcha a India completamente convencido de la espiritualidad y energía vital que hay en las enseñanzas de Ramana en la montaña de Arunachala. Se va 1,2 o 3 años. Nosotros le cuidaremos la casa de Valencia. Y va con entusiasmo. Y me veo a mi tibio, con falta de fuerza para entrar en la iglesia, con desaliento suave, y desconfianza. Ando por unos senderos solitarios y como decía Fabienne en el último encuentro entrar en una misa da respeto por ver que te encuentras. Mantengo la búsqueda del silencio en las meditaciones que hacemos con otras personas silenciosas, mujeres mayoritariamente que inspiran bondad.

¿Busco a Jesús solo desde fuera, leyendo algo,… escuchando a alguien?

Hay alguna energía en mi interior que lo busca, sin saber su ruta, pero deseándolo. Mantengo un hilo de comunicación ,cuando leo un diario personal de un monje, no leo otras lecturas espirituales ahora, voy picoteando lecturas de libros que me interesan, memorias, escritos personales. Textos que hablen de la búsqueda de esencialidad en la vida. No quiero llenar la cabeza de demasiados pensamientos. Pero aún así lo hago mucho.

2.-ENCUENTRO CON JESÚS RESUCITADO

¿Qué busco yo en la vida?

Creo que busco el amor, encontrar lo esencial de la vida. Estar en los grandes valores de vida, cristianos. Encontrar una comunidad ,un grupo donde poder ser y estar.

¿En quién me apoyo?

Me apoyo en cualquier persona que encuentro que busca lo esencial. No tengo unos apoyos muy presentes. Están lejos. En la comunidad parroquial no hay ningún apoyo, ni proyecto. Son las rutinas religiosas. Busco en una persona (diácono) pero está muy ocupado aguantando la estructura antigua y su proyecto personas. Mis ofrecimientos no llegan a buen término. Tengo un amigo Monje, Andrés. Con mucha accesibilidad directa. No quiero molestarlo. Con mi amigo Carmelo de la India. También está lejos. Tengo el grupo aleluya que va compartiendo. Ese es mi único soporte de apoyo actual.El grupo GVJ ALELUYA Es un milagro que quiero agradecer.

¿Para qué?

Para poder estar, compartir el camino de búsqueda, confiar en ellos con sus distintas sensibilidades y momentos vitales, seguir profundizando el camino con ellos.

¿Estoy decidido a buscar a Jesús en mi interior?

Estoy bastante decidido a hacer esa búsqueda aunque me distraigo mucho con la superficialidad, lecturas,noticias, opiniones,acciones externas. Tengo que dar otra vuelta de tuerca en ese silencio. Creo que busco la paz interior para ponerle palabras al amor y las acciones que llevan a ese puerto.

¿Qué siento?…. ¿Alegría..confianza…agradecimiento…un deseo grande de abrazarlo?

No siento un deseo grande de abrazarlo. Esa simbología no me acerca a su mensaje. Lo primero es que siento, llegan sensaciones, perfecciones de varios tipos. Siento alegría contenida por poder andar este camino que no sé. Siento que no es un camino que me construya yo con mis mecanismos mentales. Siento una confianza expectante, como si necesitara claridad. Como si me lanzara a un vacío que Él no me da seguridad. I al mismo tiempo quiero ir a ese vuelo. Siento agradecimiento a Él y a las personas que se me han acercado para llevarme de la mano como con un soplido, aliento de energía. Siento que he de seguir andando y mejorando mi caminar hacia esa vitalidad básica. He de seguir hablando con esa energía de vida.

3 .-Jesús envía a María a anunciar la Buena Noticia.

¿Me he sentido llamado alguna vez a ser testigo de Jesús?

Supongo que en tiempo de juventud en una fase inicial de seguimiento sí. Supongo que cuando entré al seminario quería caminar con el modelo directo de Jesús. Ahora en esta fase de la vida no me siento llamado. No me gusta el proselitismo, ni la intrusión excesiva en la otra persona. Siento el mensaje como un suave susurro que va llegando en muchos detalles de vida. No escondo en las eucaristías ni en nada si aparece la pregunta de alguien.Intento explicar mi momento del camino. Las personas que me conocen ya saben que voy a misa a pesar de las contradicciones que hay en este momento y comunidad concreta.

¿Cómo puedo comunicar la Buena noticia?

Creo desde la experiencia vital, de los hechos concretos, de los gestos y detalles en las acciones, en el espacio de vida de cada una. En este momento siento que el mensaje ha de ser experiencial de dar ejemplo. Con modelos de actuación muy diferentes de los actuales. Una procesión no es para mi nada experiencial, rezar el rosario en el calvario del pueblo tampoco lo es, tocar las campanas es bonito, pero no es mensaje de Jesús. Hacer un paseo por el calvario preparando una forma de caminar, expresar,participar y con otros símbolos si puede ser un ejemplo. Poniendo en cada estación otros ejemplos de dolor y de vida. Creo que los viacrucis de Francisco eran muy diáfanos.

¿Con mi vida?¿Con mi palabra?

Vivimos un bombardeo de imputs constante, cazadores de deseos. En este mundo creo que las experiencias concretas de vida, de amor, de gratitud, de generosidad pueden ser muy interesantes. Visitar personas con dependencias, enfermos,sentarse en la calle con los sin techo de nuestro pueblo, hacer actuaciones en la naturaleza de cuidado. Intento que mi vida pueda ayudar a comunicar(con poco resultado) y que mi palabra sea discreta o silenciosa(tampoco consigo mucho por mi limitación).Jesús envía una mujer, su madre, a las mujeres también a caminar con la vida y el amor.