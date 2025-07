Un dia qualsevol

Hui ha sigut un dia bonic en la badia. Ha plogut suau inintermitent. Hem fet una asseguda en silenci, hem anat al caseriu de la germana del Pau, Paul. Ha vingut el Gerard, estava constipat. Hem xerrat amb la izeba i amb la parella Llum. El Pau estava content. Hem anat a dinar l’Oriotarra en Lezo. Després hem descansat, he estudiat un poc i hem fet visita a Ana Mari amb noranta-quatre anys per celebrar el seu aniversari. Estaven les tres maries i sant Josep. Tornada a casa, Pau ha fregat l’escala d’aquesta casa amb alguna família prou bruteta i egoista. El Gerard continua constipat però va millor. Un dia. Les emocions boniques: seure al matí, anar per estar amb Gerard i la parella, dinar junts, estudiar un poc, visita noranta-quatre anys en soledat.