Un dia i una serenor

Comence el dia al llit. Ací a la badia ix el sol més tard que al Montgó. He aguantat fins a les 8,30 hs al llit. Es veu Jaizkibel i fa pluja suau. Està encapotat, cobert. Les emocions estan assossegades. Pau dorm tranquil. Ahir van fer feines preparatòries per obres, llevant un armari clàssic ,desmuntant peça a peça. Elna està recuperant-se de la desfeta en l’opo. I Gerard va pujar ahir a Penyagolosa. Mercé descansa i Edu està en la seua capelleta de Madrid gaudint de la presència amb Loli. El finestró continua tancat i cal respectar el silenci ,els límits i les tecnologies. La meua germana està amb la parella en Mestre Palau. La filla i ells estan bé. El seu marit està un poquiu menys esquiu. Carmel està en Arunachala buscant la contemplació. El meu amic de Tavernes em va confessar que bevia, ha estat un impacte. El mateix dia que vaig estar en la capella d’Oliva. Pep està ja prou fràgil i Romice d’una caiguda té un minitrencament en retola i ha de fer repòs. Agm està amb el seu fill i la Mara. La família de la marjal continua enfadada i amb la tia Magda es pot parlar per telèfon.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!