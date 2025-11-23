He passat tres setmanes molt emocionants. Amb molta vitalitat i esdeveniments. El dijous 6 van xerrar Elna i Gerard. Ho esperàvem amb molta intensitat. El dia 8 va morir l’oncle Pascu de mort sobtada. El soterrar va ser el dimarts 11 amb molta emotivitat i algunes esperances. És el marit de la tia Magda. Dia 19 encontre amb Elna. Han començat les obres en horta sud, el dia 20. Dia 20 encontre casual Tia en Dénia. El dissabte 22 hem fet un taller d’Amor i veritat en Múrcia per treballar els vincles conscients. Molt bonic. El dia 23 ha vingut Gerard i Llum i hem fet un bon compartir. Ara estic en Horta Sud per obres demà. Hui dorm en Asram Marià Ribera. Dia 28 casament Elna i Sergio.
També el dia 20 vaig poder saludar a Edu. I visitar el Savi de la Xara el 21.
Visca la vida!
Un ritme ple d’emocions, de vida i voler posar amor en la vida. Expansionar l’amor. La revista Expansió amb monogràfic de compasió i misericórdia. I límits.
