18-3-26
M’agradaria anar als peus de la muntanya, i pujar sense pressa mirant les flors pel congost que com dues cames puja a la font de la Rosada, i parar i admirar el forest frondós per beure en la fonteta amagada. I després de calmar la set continuar pujant apartant els matolls fins a arribar a la plana. I parar i continuar agafant forces per pujar a les dues Tontorres de la Sella on admirar el paisatge ple de goig. Per a després eternament parar en el pla del Tornell per fer vida.
