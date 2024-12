Talo i Gerard

20-12-24 pendent de corregir

Passen coses sense parar, boniques i tristes. Hui ha vingut el Gerard, el millor que ha passat en la vida. Eixa persona. També ara m’acaben dient que un xic que es diu Pau ens ha deixat per un càncer. En plena vida tot s’ha aturat. No tinc paraules. El tenia pressent en les “assegudes”. Ahir vaig demanar que m’enviara una foto, volia tenir la imatge present. M’ha enviat hui i hui ha descansat.

Hui en casa han començat les obres muntant les bastides. I la malaltia de Mintxo que evoluciona bé marca el ritme de les relacions. Més encapsulades cadascú a sa casa. Són les 23,15 demà comença a les 10 l’hivern.

21-12-24

Busque cada dia trobar allò que és vital. Hui hem anat al centre pel mercat de Sant Tomàs. Hi havia un poc anomenat Kazilda. Hem menjat un talo amb dues llonganisses primes i 2 trossos generosos de formatge casolà. Ens preguntem quina és la nostra ruta i camí. Sembla a voltes que estem en una nebulosa. Sabem que no volem, però no tenim entrenament per saber que volem. Hem de fer camí de diàleg, com a persones i com a parella.