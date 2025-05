10-5-25

Quan el dia s’ompli de sensacions i activitats sembla que no hi ha lloc per al silenci. El foc, la cremada de la llenya, l’apagada dels focs, el descans, un dinar amb la filla adoptiva AMG, la sobretaula, arribada a la caseta, les paraules en euskera, un reportatge sobre la passió, la lectura del camí d’AB, quatre renglons per descansar i dormir.