Saps Amiga, quan tenia sobre quan tenia quaranta-cinc anys em van tirar de la meua estimada feina vocacional. Va ser un procés dolorós i complex. La providència de la vida em va oferir anar a treballar a Castelló dos anys. Tardava des d’eixir de ma casa a la porta del treball entre 3,5 a 4 hs a la vesprada. Tornava a la nit i tardava 3,5 hs. Va ser un gran aprenentatge que va marcar la meua vida i la de casa. I no té més valor que el de tantes dones i hòmens que fan esforços molt grans per guanyar-se el pa de cada dia.
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