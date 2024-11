He començat a llegir el llibre “NO HI HA PARAULES”. El llibre que mai un pare pot ni vol escriure. Diu en la pàgina 16 que un llibre no ha de ser un abocador emocional, ni un cubell de ressentiment i d’ira contra la vida. Ha de ser alliberador i edificant. No tinc paraules.

Ahir vaig estar en una videoconferència de Xavier Melloni sobre RUMI místic sufí del segle II. Necessitem obertura de ment.