Ramón i la perdua de la mare (1) 3-8-25

3-8-25
Ramon, la pregunta que vas fer en el grup l’altre diumenge obri moltes vies. Com és la vida després de tenir cura del teu familiar molts anys? En el cas teu té noranta-nou anys, en el cas de la meua mare 95,6. Intentaré parlar de les emocions cap a la mare.
Va ser una elecció molt triada des de sempre. Volia tenir cura i acompanyar la nostra mare. Tinc una germana estimada més jove que jo que és vital. No tindria adjectius per parlar d’ella. Vam començar fa molts anys que ara no sé dir. Sé que l’ictus o trombo va passar quan Benet XVI el feien Papa. Va ser com una calma poder estar amb ella. Ens va ajudar molt la Tona que era com una germana. Vaig fer el procés sempre acompanyat per la meua parella per la qual solament puc dir que això és amor. Vivíem al final en casa de la mare, en el poble, en el centre. En un carrer molt transitat. Era molt sociable.
La primera emoció és complir un desig d’acompanyar-la La segona emoció és d’agraïment a la vida, a ella, a la parella, a la germana, a Tona, persones sanitàries i altres. També la sensació d’eternitat, de marató sense final. La racionalitat deia unes coses, però les emocions deien altres. Era com el xiquet que li entra pànic de pensar que el pare i la mare es poden morir. I ara té cura de la persona afrontant eixa por. Com serà la vida després? Es un Vertigen sentir això. No entrava en el guió, no m’ho plantejava. Estava centrat en el present de la marató. Per sentir això havia d’acceptar que havia de morir, marxar, deixar-nos en la soledat. Dies antes de marxar tenia la confiança que superaria el moment concret. No sabia el ritual sanitari del final de la persona. No m’ho havia plantejat. Sols era el present. Va marxar, acabar la vida amb molta serenitat, molt ben acompanyada. Vaig sentir tranquil·litat en eixe moment. Estàvem tots ben acompanyats. La casa del poble es va quedar buida. Nosaltres vam tornar a la caseta. Pujava cada dia a obrir les finestres de la casa. Volia i vull que estiga oberta ara la casa de la meua germana, sa casa. És com mantenir-la present. A la nit tanque les finestres cada dia. El buit era immens. Solament el curava l’amor rebut. Ens has omplert el cor per sempre. Eixes són les paraules que resumeixen el seu amor en la nostra vida. Estan escrites en la seua làpida. Cada dia entrava i respirava la seua vida. Ara fa cinc anys. Vaig cada dia a fer eixe acte de presència. Ara ja deixe dies sense anar, vacances i altres. Està més dins del cor. El buit va ser i és immens. Encara està el buit i la presència. Havíem deixat de viure la nostra vida de persones i de parella i vivíem la vida d’ella. No sabíem fer una vida lliure de persones, de parella. Havíem de readaptar-nos al buit. Encara hui no ens hem adaptat. Van ser molts anys d’acompanyament. Molts anys molt bonics. El pare havia marxat sense fer soroll, com un pardalet. Nosaltres estàvem en temps de criança, érem joves i el ritme de la vida continuava. Vaig ser menys conscient. Ella em deia que “com ja havíem tingut cura de la uela quan li tocara a ella estaríem cansats”. I sabia en el cor que anàvem a esprémer-nos fins al final. Però tenia por al final. No sabia si malalties o entrebancs ens dificultarien.
Com descriure el buit? Com apaivagar-lo? Com conviure en eixe buit, la presència i l’amor?
Sent que el buit és no tenir eixa presència real per a tocar, ni mirar, ni preguntar, ni xarrar el que es podia, eixa referència de vida, eixe rol d’acompanyant, eixe motiu de vida vital, és no saber fer una altra vida emocional sense eixa presència, és quedar-te sol amb la parella després d’un gran esforç. Ara han passat cinc anys i moltes emocions boniques i lletges en la família. Es manté eixe diàleg interior permanent, com un xiuxiueig , com un parlar suau a cau d’orella. I es manté vital l’amor. Present, intern, agraït als dos, mare i pare per mostrar tota la seua bondat com sabien i podien. El buit com va dir Paula en la cerimònia de comiat “No sé navegar sense tu”.
Ara necessite descansar per pendre consciència.
