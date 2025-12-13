Pujar al terrat GUSTATZEN ZAIT

M’agrada
pujar al terrat
i seure al cobert
buits d’andròmines.
I esperar.
que passe un avió.
Escoltar
el seu soroll
pels teulats de l’horta.
Enlairar-se,
soltar-se de la terra.
Del seu ancoratge.
Per veure ràpidament
com són de menuts
els pobles, rius i muntanyes.
I entrar en món de cotó
Gustatzen zait
teilatura igotzea
eta inurririk gabeko estalpean esertzea.
Eta itxarotea.
Hegazkin bat igaro arte.
Entzun
bere zarata
lorategiko teilatuen gainetik.
Atera,
askatu lurra.
Bere ainguralekua.
Azkar ikusteko
zein txikiak diren
herriak, ibaiak eta mendiak.
Eta kotoi soltearen mundu batean sartzea.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!