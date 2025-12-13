Blocs de VilaWeb

13 de desembre de 2025
escritets
0 comentaris

Pujar al terrat GUSTATZEN ZAIT

M’agrada

pujar al terrat

i seure al cobert

buits d’andròmines.

I esperar.

que passe un avió.

Escoltar

el seu soroll

pels teulats de l’horta.

Enlairar-se,

soltar-se de la terra.

Del seu ancoratge.

Per veure ràpidament

com són de menuts
els pobles, rius i muntanyes.

I entrar en món de cotó

Gustatzen zait
teilatura igotzea
eta inurririk gabeko estalpean esertzea.

Eta itxarotea.

Hegazkin bat igaro arte.

Entzun
bere zarata
lorategiko teilatuen gainetik.

Atera,
askatu lurra.

Bere ainguralekua.

Azkar ikusteko

zein txikiak diren
herriak, ibaiak eta mendiak.

Eta kotoi soltearen mundu batean sartzea.

