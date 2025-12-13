Pujar al terrat GUSTATZEN ZAIT

M’agrada

pujar al terrat

i seure al cobert

buits d’andròmines.

I esperar.

que passe un avió.

Escoltar

el seu soroll

pels teulats de l’horta.

Enlairar-se,

soltar-se de la terra.

Del seu ancoratge.

Per veure ràpidament

com són de menuts

els pobles, rius i muntanyes.

I entrar en món de cotó

Gustatzen zait

teilatura igotzea

eta inurririk gabeko estalpean esertzea.

Eta itxarotea.

Hegazkin bat igaro arte.

Entzun

bere zarata

lorategiko teilatuen gainetik.

Atera,

askatu lurra.

Bere ainguralekua.

Azkar ikusteko

zein txikiak diren

herriak, ibaiak eta mendiak.

Eta kotoi soltearen mundu batean sartzea.