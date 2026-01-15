Blocs de VilaWeb

15 de gener de 2026
Pensament Edu per Mer, dues dones que s’estimen

M’agrada llegir els teus pensaments.

Avui anirem a un concert, apareixeràs per allí, en alguna cançó, serà bonic.

Demà ve ma mare a casa, aquest matí meu ha dit.

En fa molta gana poder veure la i tocar-la.

També en fa por enfrontar-me a situacions, anar a casa entre altres coses.

M’agradaria compartir converses sense alterar-me i silencis amb comprensió.

M.agradaria fer conversa profunda, en aquests moments no en sent acollida i resoldre això que m’inquieta.

L’estimaré profundament.

M.’Agrada entrar al blog i veure entrades, saber q segueixes.

Gràcies per tant.

