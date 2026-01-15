Pensament Edu per Mer, dues dones que s’estimen

M’agrada llegir els teus pensaments.
Avui anirem a un concert, apareixeràs per allí, en alguna cançó, serà bonic.
Demà ve ma mare a casa, aquest matí meu ha dit.
En fa molta gana poder veure la i tocar-la.
També en fa por enfrontar-me a situacions, anar a casa entre altres coses.
M’agradaria compartir converses sense alterar-me i silencis amb comprensió.
M.agradaria fer conversa profunda, en aquests moments no en sent acollida i resoldre això que m’inquieta.
L’estimaré profundament.
M.’Agrada entrar al blog i veure entrades, saber q segueixes.
Gràcies per tant.
