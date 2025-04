Hem tingut amb Pau uns moments complexes. Ara estic escotant la missa en euskera. Ahir vam estar en l’església del poble, molt senyorial i gran en la vigília amb la litúrgia en euskera. Era impressionant sentir una església amb una volta (boveda )molt alta, amb poques persones, majors, amb ciris, cantant i fent gests. Després com va ser llarga vam anar a la plaça del poble i ens vam fer un vinet i calamars a la romana. Com no beguem habitualment eixe gotet ens va canviar la tonalitat a més festiva. Estic al caserio d’una germana. És una experiència gran . Estan en Dublín i fem de masers. Hui tornem a casa i demà marxe al silenci del monestir castellà. M’agraden els posts que escrius en Instagram. Ahir vaig veure en USB la famosa “Adolescence”. No sé si has vist. És prou interessant. I ha tingut impacte amb la societat anglesa. Estic contenta del treball que faig amb la llegua vascona.