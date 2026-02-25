Blocs de VilaWeb

25 de febrer de 2026
escritets
0 comentaris

Lliure de de dependències

25-2-26

En aquesta etapa vull ser una persona lliure de dependències. Les dependències venen en la meua impressió associada al gustet, al plaer emocional, físic, social i altres. Desenvolupe dependència quan mire cada dia la finestra del costat, quan no pare de telefonar a la tia Magda perquè no vull acceptar la pèrdua, quan vaig al bancal com a necessitat, quan desbloquem massa voltes el mòbil, quan vaig corrent a acontentar a una persona, quan he de fer necessàriament una sessió de meditació, etc. Dependrà de la intensitat i la capacitat d’alliberar l’acció. Crec que tot gustet és capaç de generar algun tipus de dependència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!