Llibertat i dependències

5-3-25
Quan vaig tenir la llibertat d’intentar ser una persona lliure de dependències (les laborals i altres) i anar al que és vital en la vida no sabia el camí. Sabia el que és vital: l’AMOR. Ara sé algunes rutes. Estimar a la meua parella i els dos fills i les seues parelles. També la meua germana i tota la seua família. Tenir cura de les persones amigues. Acompanyar-les en la mesura de les seues necessitats i afectes. Treballar amb per tenir consciència dels meus comportaments, valors, pulsions i energies. Treballar en les assegudes de meditació com un instrument per anar a l’Amor. Vaig prenent consciència física del cos a través d’exercicis. Sé que és l’Amor. I també sé que hi ha moltes energies que no em porten a eixe camí d’Amor. Dedicar un temps a millorar la natura i els espais per la meua filla i el fill. Això és tot de moment.
