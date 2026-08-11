Blocs de VilaWeb

11 d'agost de 2026
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Les eres de dalt

He pujat a les eres de dalt.

Per sobrevolar les tendreses i les pors de baix.

Com un estornell sense urpes.

Amb energia han desbrossat i preparat

els bous que ens sostenen les emocions

i vitalitats.

He mirat amb amor

algunes emocions vitals en un temps

que anar no poden conviure.

Persones que ara no poden relacionar-se

amb afecte, perdó i amor.

I senc mentre sobrevole

els tarongerals de l’Alberca

que he de deixar-les anar

per no rebre mal en el cor tendre.

He de deixar-les

al barranc de l’Alberca

perquè marxen lliures

agraint tot el bé que van donar

i ara no poden.

I posar cotó-en-pèl i bàlsam

en totes les ferides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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