Les dues amigues fan una reflexió sobre la dependència en la seua amistat. Volen saber realment com és el vincle. Mercé és més major, hi ha una bona diferència, el seu cos està més marcat pel temps, intenta treballar la serenor i llevar les urgències, contemplar i mirar. Gaudir dels xicotets detalls de l’amistat. Sap que pot viure sense Edurne, i sap que sense ella seria un buit gran. És un gran regal en respecte i encontre. Envia guspires de vida el seu afecte en un moment que va desprenent-se per biologia de moltes coses.