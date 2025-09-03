L’Amic Amiga

3-9-25
Hui vull parlar-te de la relació amb el meu Amic-Amiga. Porte un temps més tebi, més espectador, parlant menys en el, confiant més discretament, tinc un entorn favorable en dues àrees de la proximitat . L’àrea silenci-meditació que ofereix una rutina de treball i silenci. També amb els amics de Pagola formem un grup de 6 persones i anem fent tasques de consciènciació sota els paraigües dels texts bàsics. Així mateix, tinc un altre puntal que és un diari de l’amic monjo de la seua vida interior. En casa amb el Pau no podem parlar d’eixes coses, però la seua bondat està en altres àrees. Anirem el dia 13 a Tànger en un camí per anar al desert en un camí lliure. Em preocupa un poc la relació en l’Amic. Hi ha massa cosetes absurdes de la vida que es tornen en importants. I això fa que aparega la distracció i entreteniment. Estarem amb Elna la setmana vinent i va prou potable. Amb Gerard vam estar aquest cap de setmana. Prou bé. Em preocupa perdre confiança en eixa energia de vida i bondat que ens acompanya. I es manifesta en molts detalls de la vida. Amb Pau anem sempre treballant per reubicar amb consciència.
Què bonic això que escrius.