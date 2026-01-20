La visita de cada dia.
Intentar fer silenci al voltant meu. Intentar que a través de la respiració m’abandone mirant els pensaments que van com galliner dins del cap. Enviar els pensaments en “el tren bala a Osaka.” Posar paraules balsàmiques en el camí, paraules sagrades, tenir consciència de les emocions que hi ha al meu cor en cada moment. Anar a escriure paraules simples, emocions directes.
Seure en la cadira, respirar, recol.locar el cos, pendre consciència de les parts del cos, posar paraules d’agraïment, seguir respirarant, detectar els pensaments, mirar-los, enviar en eixe símbol del tren bala, repassar i enviar amor a eixes persones que representen situacions de sofriment, seguir mirant l’energia que porta a l’amor.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!