La finestra verda

T’he esperat alguns dies. Hui t’he vist que venies contenta, desemboirada, sense el breu davantal de la tristor. Has obert la finestra del casup verd amb energia. Feia calor. Saps que casualment estava mirant. Estaves en una fosqueta clara. T’has canviat la roba. T’has llevat la camisa i t’has quedat amb l’esquena nua, visible, com un regal. Has fet una mitga mirada explicadora i t’has voltat. Has mostrat amb generositat i confiança el teu cos per davant, el monyo, els pits. Has fet gest de confiança entregada. Has continuat i t’has llevat en pantalons i les calcetes. T’has mostrat a la teua amiga, generosa i clara, amb el teu pubis valent. T’has posat una camisa clara i t’has gitat per descansar en eixe llit agrest de bancal que tens i has continuat mostrant el teu cos amb els moviments del descans, un temps i jo estava la teua amiga que respectava i llegia el teu cos. Un gran regal…