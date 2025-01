Aquesta setmana la Conca ens ha rebut en fred. En aquests vint anys venia poc en hivern. Enguany és el segon any. He estat xerrant amb una persona mestra de ioga i estudiós sobre la convivència de les vivències cristianes i la base del ioga. Com índia va acaparant els diferents corrents socials en el segle XVII. I la multiplicitat de corrents es va monopolitzar. Ara autors cristians com D’Ors i Xavier Melloni fan recerca amb Ramana Maharshi. Necessitem embranzida amb nous pensaments, sentiments i vivències amb relectures dels paradigmes espirituals.