Genaro Taberner i signar

24-11-25
Estar en les obres en la casa Genaro Taverner Horta Sud m’obri el cor de goig. Supose que és un sentiment de l’ànima, mamífer humà de tenir cura de les seues cries ,fills i filles. I procurar el millor aixopluc, sostre, teulada,una casa on viure i construir la vida. Tindran eixes cries oportunitats múltiples d’autonomia. També ho és compartir el moment de signar per consolidar un projecte de vida i estima. I el moment del tancament del vincle en un acte simbòlic i de compromís. El divendres 28 Elna i Sergio signaran eixe acord de vida amb els signes simbòlic que més estimen. Són moments vitals de la singladura per la vida. És com salpar i bitar un vaixell en el seu riu de la vida.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!