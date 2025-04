Bon dia Fir. Fa dies que no sé res de tu. M’agradaria que em parlares de les teues emocions de cada dia.

jo estic content,satisfet,amb esperança, amb alegria de parlar amb tu. Amb confiança de que faras un bon camí. Tens bones possibilitats d’escriure sobre la teua vida, les relacions, els anhels, les amigues,el teu pare, el treball del camp, de la teua mare.

He estat en un curset sobre els vincles amorosos. Fan fer respiracions, erem 12 3 xics i la resta xiques. Jo el segon més major, les xiques joves. Van parlar de les ferides, vam escriure de cada ferida i vam compartir amb una altra persona els sentiments que teníem. Rebuig,por,sensació de soledat, de fracas, de culpa, de vergonya ,d’esperança. Ès bo escriure per viure.