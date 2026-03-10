Exolorant focs

Tinc dins de mi la personeta jove que tenia una tia molt afectuosa, propera, atenta, volguda, estimada. Veig una foto d’ella amb mi a la caseta. Ella tenia vint anys. Ara la tia Magda ja té vuitanta-set anys. Ha passat una crisi amb la seua família del poble i després amb la família del poble on viu. Als dos llocs s’han produït trencaments emocionals intensos. L’avi de les netes del poble on viu no té cap relació amb elles. No el van a visitar. Es va produir un trencament. Mare meua quines coses té la vida i la gestió de les emocions. Pot ser la persona té necessitat focs emocionals per ressituar-se amb el seu ego. No ho sé. Tin al llit una estesa de fotos familiars molt boniques.
Explore els territoris emocionals.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!