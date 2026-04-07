Etxea en la Badia

7 abril 26
Hui han començat oficialment les obres “etxea” de la Badia. Trencar per reconstruir després de quaranta anys. Desapareixen tots eixos detalls de vida i convivència en l’espai d’etxea. La porta de l’armari de l’oli que s’aguanta amb un sol suport, els taulellets a punt de caure de la cuina, les canonades de plom de fa cinquanta anys, l’escalfador, la pica on dutxaven la filleta i el fill, la cuina econòmica, la dutxa amb el mateix model d’eixos anys, estan impresos tots els sorolls de la nostra vida. Quan comença una obra, va tot un món d’emocions, el lloc del saler, els seients, la taula. S’obre una vida en eixe espai.
