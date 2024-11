Estació de tren en Villagarcia d’Arousa

Reflexions en una estació de tren.

La vida no és un premi. És un regal. No cal esforçar-se a guanyar-la. El mandat no és guanyar sinó gaudir de la vida. Cal autovalidar-se. No necessitem que ens validen. Ens cal passar-s’ho bé. “Vuelve a ti”.”Autoestima sana”dos llibres per prendre consciència que hem de donar-nos permís per gaudir-ne. Provar un dia, un temps de gaudir. Hem de celebrar la vida. No necessitem permís interior. Sempre créixer. Hem vingut a florir i ser llum. Bon treball el de” l’ofici de viure” en Cat radio.