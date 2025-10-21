21-10-25
Hui parlarem amb obrer cubà per veure pressupost per la casa de la Badia. Diu que pot començar de seguida i això ens ha fet esglaiar-nos sobre totes les variables a plantejar. Hui comencem eixe espai de canvi. Tornem a obrar després de trenta-set anys. Primer van obrar la caseta i ara la casa Antxoni. Emocionant.
Naturalment, em fa respecte per no tenir una seguretat del funcionament de l’obra. Obrer, preus, prioritats, desgavell, llicència, etc. Pau es veu afectat emocionalment per un canvi de l’entorn de la casa, del valor emocional de les coses. I em costa donar-li pau.
