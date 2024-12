Entregades

22-12-24

Hui diumenge plou sirimiri, està humit,hi ha un poc més claredat que al matí. Hui hem estat al llit. Xerrant sobre que és “entregar-se”. Hem posat exemples i parlem com és la vida entregada a l’altra persona.” La Finita viu entregada al seu home postrat al llit des de varis anys”. Com viuen les parelles quan s’entreguen a l’altra persona, home o dona? Vivim entregats al consum com a font de vida i alegria? Sona en la ràdio el sorteig de la salut. Podem amb diners comprar la felicitat? Ajuden els diners al benestar? Qué comprem amb diners per tenir felicitat? Cases,cotxes,menjars,instruments,experiències,relacions, ambients,aparells,vincles,no treballar?