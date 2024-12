13-12-24

En aquesta nova etapa tenia clar que buscava el que és vital, la cosa essencial. Sé que és: L’AMOR. Amb les seues múltiples formes. Bàsicament són les accions del Jo Essencial. No està en el Jo superficial. Està també a llevar-se dependències. A pulsions de desig, a les pantalles, els treballs heretats, les obligacions, les notorietats, les amistats amoroses, a l’afecte, a figurar, a l’ego superficial, als rituals, la productivitat del temps.de la vida, dels resultats, inclosa l’escriptura, i altres que ara no em venen al cap. Desbrossar el camí per baixar de la superfície de l’oceà al fons del mar.