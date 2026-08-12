El nou brogit

12-8-26
Hui he pogut seure en eixa capella de Donosti on el silenci impera amb tu. Intente parlar amb tu de coses clares i concretes. Trobe que sense la teua energia la vida és un poc buida. I no sé on estàs tu. I em puc quedar en silenci ple de soroll intern. El brogit de les activitats i emocions derivades immediates fa un topall de vida interior. Busque pels casups de cada lloc.
La casa està bonica, gran i ximple. Com buscar una nau buida. La tele va abocant estímuls de tots tipus, esports,pelis , séries, entregues. Vol que estiguem per ella. I des del balcó d’esta torre vida la llum entra.
És clar que tinc en el cor una ferida d’abandonament pel rebuig constant en estos 10 anys. I també és clar que el el meu cor es lliure de sentir-se ferid o no.
Quan t’escric trobe un bàlsam d’amor. És com entrar dins del cor a despullar la brosta del tronc. El que és essencial és l’amor i la bondat. Escrit al Tu més important, sense saber com fer-ho. Sembla que hi ha moments que necessitem els dubtes, les pors, les incerteses, les ferides. Sona el soroll del barri, cops de fusta, els pardalets de la cantera, el solet, la imatge funcionant en la tele sense veu.
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