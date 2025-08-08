Blocs de VilaWeb

8 d'agost de 2025
escritets
0 comentaris

El buit 2

4-8-25

Intente descriure com va ser la pérdua de la mare i la sensació de buit:

Apareix el silenci, present, no buscat,

Sense comunicació de cap mena

Sense espai d’encontre ni vida.

Com una volta amb aire.

Sense un horari.

Sense objectiu vital.

Sense retroalimentació.

Desapareix la missió directa

Sensacions i emocions de buit sense ningú amb qui comunicar.

Com tancar la porta de casa i que es quede a fosques.

Sense activitat.

No saber exactament què fer.

Una absència que comença a ser presència.

Es presenten les paraules i el diàleg interior.

Com un diàleg propioceptiu.

Un camí buit sense final.

Com un cos sense aire.

Com una casa gran que no hi ha ningú. No hi ha soroll.

Gran moviment de sensacions i percepcions.

La casa interior està tot el temps en silenci.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!