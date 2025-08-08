4-8-25
Intente descriure com va ser la pérdua de la mare i la sensació de buit:
Apareix el silenci, present, no buscat,
Sense comunicació de cap mena
Sense espai d’encontre ni vida.
Com una volta amb aire.
Sense un horari.
Sense objectiu vital.
Sense retroalimentació.
Desapareix la missió directa
Sensacions i emocions de buit sense ningú amb qui comunicar.
Com tancar la porta de casa i que es quede a fosques.
Sense activitat.
No saber exactament què fer.
Una absència que comença a ser presència.
Es presenten les paraules i el diàleg interior.
Com un diàleg propioceptiu.
Un camí buit sense final.
Com un cos sense aire.
Com una casa gran que no hi ha ningú. No hi ha soroll.
Gran moviment de sensacions i percepcions.
La casa interior està tot el temps en silenci.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!