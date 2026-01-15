22-12-24
Hola Mercè!
M.alegra saber que camineu junts i avanceu a la vida, q vos cuideu.
En reconforta pensar q et cuiden.
I m.alegra molt tots els encontres plens d.esperança.
Nosaltres estem bé, ha vingut la xicona de vacances, el xicon treballant i content, en casa entren i ixen, però es nota q estan.
Ma mare porta sis sessions de ràdio, ens diu q està molt bé, diu q se sent lleugera i no està cansada.
La meua germana està molt atabalada, molt d temps d.espera en bus, portant-la a ràdio, moltes visites de família, ella generosa però poc acostumada.
La meua intenció era pujar el 25 de vesprada, i acompanyar a ma mare a ràdio i ella q descanse, ara tinc dies q podria tirar una maneta, m.ha dit q no, q no puje, q volen descansar de Gent.
Així q de moment no pujaré fins q m.ho demane.
Estic amb dolor a l’ànima, encara q l’entenc, tinc estones d frustració i dolor i altres d tranquil·litat, tot mesclat.
Gaudirem del que podrem.
Tinc present un comentari q has fet d.un amic t.envie ànims i forca.
Tb molts ànims pel teu cunyat, q les coses milloren, és el meu desig.
Al meu cosí no li han ixit les proves bé, tot es complica, més tard parlaré amb ells, la setmana vinent soparen un dia ací a casa tots junts.
Ahir va ser l.últim dia d cate, va ser molt especial, els xiquets van cantar i ballar i va ser una vesprada molt bonica.
En el treball tot bé, encara q tenia moltes ganes d parar.
Acabe d Fer l.amor apassionadament.
Aquesta setmana esmorzaré en tres antigues companyes dels cicles.
Eixiràs en alguna conversa de segur.
Una abraçada
3′
Quanta informació no?
T.estime sols un poquet, amb llibertat.
