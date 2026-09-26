Dissabte 26 de setembre de 2026
Estimada Amiga. Ara quan m’he alçat el primer que he fet és buscar l’amor i per això he vingut a seure davant teu. No sé qui eres ni com eres. Però intuïsc en la meua ceguera que estàs en eixa energia que dona vida davant les dificultats, sofriments i alegries.
Per a mi Tànger volia que fos com un espai pel pensament, com un monestir o com un temps d’una eremita. Estar centrat en l’amor. Començar el dia lloant i gaudint de l’amor. Endreçar la casa, la higiene personal, la roba i el més immediat. Desdejuni frugal. Encontre novament amb eixe esperit que inunda. Veure amb distància els espais quotidians de la meua vida, la case, la casa de la badia, la terra, les persones, els actes diversos i les dinàmiques. Aprendre a estar en l’ací i ara. I continuar treballant suaument el ser i estar nostre. Com si fórem en una cabana vora el mar. Amb silenci interior, apartades del brogit de vida. Fer un passeig cada dia per l’arbreda, la vida, els pardals, el cel, el terra, la vegetació. Fer les tasques d’aprovisionament pel poblat proper( sempre tenim un poblat proper). Contemplar el moviment del poblat sense perdre en el cor l’alegria de l’energia de l’amor. Dinar tranquil a la porta de la cabana verda. Fer un breu descans de migdiada. I retornar a la lloança de la vida, en la lectura, en la meditació, en les mirades i en el descobriment. Fer de la tarda un temps de vida mútua, passeig pels parcs i xipresos de la vida. Estar en mode lloança cada dia per la vid. Per arribar a sopar, treballar una història vital o també un poc entreteniment. Fer les completes del cor i afrontar la nit amb silenci. Esperant un nou dia.
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