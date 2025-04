Diari interior 5

24-4-25

Hui he parlat amb Fèlix, expert en silenci, meditació, camins de fondàries grans. vuitanta-sis anys, amb una dificultat visual gran Parla de dins del cor. Dues coses hem parlat. La por és enemiga de la vida, no ajuda, bloqueja i nega el creixement. La segona, el camí espiritual és lent. Molt lent. Hem de foragitar la por i el cuc interior que ens pot arrossegar. La ment i els pensaments, tot i ser bons bombardegen la realitat. I cal posar límit a “ la loca de la casa” o el “loco de la colina” Tenen vida pròpia i distorsionen. Cal estar atentes al cor. I llegir la paraula que indica camins. Com d’intel·lectualitzar-nos. I confiar i continuar caminant sembrant i regant amb degoteig la vida.