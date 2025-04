25-4-25

Volia vindre a la bassa del silenci. Amb temps per nadar en silenci. Ara estic i escric per millor capbussar-me. En la sala del silenci. Amb calor. Posar el cap baix de l’aigua, sense sorolls. Venen els pensaments. Respire fondo i exalhe expulsant-los. Sense ser esclau del temps. Ni dels pensaments. Amb les paraules mantres per anclar respiració. Com el líquid amiótic d’Amor. Amb agraïment.