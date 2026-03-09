Desprendiment

8-3-25
Hui he fet dues coses que m’han remogut per dins. Era anat al garatge i he telefonat un amic que és un poc llaurador. Carles lli. I li he plantejat regalar-li el tractor, cubeta i remolc del meu pare. El soroll de la meua vida. Voldria que en la seua vida encara viviren i actuaren sense estar abandonats. He sentit sempre eixe soroll que ara engegue 5 o 6 voltes a l’any per manteniment. És dir un adeu a una etapa de la vida sencera. I també he fet una gestió per regalar dues motos vespino o a alguna persona aficionada. El meu pare m’ho va regalar i ara jo cinquanta anys després també ho vull regalar. Les emocions han sigut com si passara a l’oblit una part de la meua vida, del meu quefer, del soroll, un buit en la panxa, un poc de vertigen. És com abandonar alguna emoció i pilar de la meua vida.
Ara em queda anar sentint qué passa al meu cor.
