Blocs de VilaWeb

9 de març de 2026
escritets
0 comentaris

Desprendiment

8-3-25

Hui he fet dues coses que m’han remogut per dins. Era anat al garatge i he telefonat un amic que és un poc llaurador. Carles lli. I li he plantejat regalar-li el tractor, cubeta i remolc del meu pare. El soroll de la meua vida. Voldria que en la seua vida encara viviren i actuaren sense estar abandonats. He sentit sempre eixe soroll que ara engegue 5 o 6 voltes a l’any per manteniment. És dir un adeu a una etapa de la vida sencera. I també he fet una gestió per regalar dues motos vespino o a alguna persona aficionada. El meu pare m’ho va regalar i ara jo cinquanta anys després també ho vull regalar. Les emocions han sigut com si passara a l’oblit una part de la meua vida, del meu quefer, del soroll, un buit en la panxa, un poc de vertigen.  És com abandonar alguna emoció i pilar de la meua vida.

Ara em queda anar sentint qué passa al meu cor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!