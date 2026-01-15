Blocs de VilaWeb

15 de gener de 2026
Desig que humanitza

29-1-25

Èxtasis

Com va amiga?

Llig els teus escrits, sent la teua llibertat, i eixa pau q trobes en les assegudes.

M.alegra pensar q estàs en un temps  de molta claredat i profunditat.

Tb en tranquil·litza saber q no vols desprendre d l.amor humà, el desig q humanitza, el treball q regala, l.alegria de viure.

M.alegra pensar q virus una lluna de mel amb la parella i q la superficialitat ha passat a una altra dimensió.

Tb m.espanta pensar en eixe encontre tan íntim en el teu amic, q arribe a tanta profunditat.

M.’Agradaria saber si rius, si estàs content, si camines o fas coses de gust.

Eixà Mercè buscadora de secrets, encara està?

Vull q estiga.

Dis-me com estàs?

Per fa

 

