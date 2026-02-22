Camí es troba davant una situació emocional que no sap per on agafar. Està desapareguda la seua amiga Durne. Està fent el seu procés de treballar la seua dependència. Fins on arriba l’afecte, el desig, enamorament, amor, estima? I com l’afecta a Camí? I a Durne? Repassa els seus abandonaments en la vida. Repassa eixes pèrdues.
Vàries persones l’han deixada. Amb enfads, amb silencis, amb rebuig, amb oblid, …
Hem de refer camins es va dir dins d’ella. Camins infinits.
