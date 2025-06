Del prat d’Atarratze a la bahia de Pasaia

Vam arribar el dilluns a la Bahia de Pasaia, a una casa en obres. Venim d’una estada setmanal en un càmping d’Atarratze, el Pirineu basc francés, la demarcació de Zuberoa. Tres persones en el càmping, verd amb els colors intensos del verd de primera. Hem xerrat coses important ants, allí és un remans de pau, riu, caminar. Ens ha acompanyat una gosseta cogestionada. Tinc molta voluntat d’afrontar el que és vital amb la parella. La meua parella no ho té clar. La voluntat és posar límits a tantes gestions i demandes de la vida quotidiana. Seguisc fent assegudes en silenci. Continue avançant com puc en l’estudi cognitiu de la llengua èuscar. Estic a gust tornant a les terres del Montgó. El. Curs escolar ja s’acaba, marxa amb bon vent i bona mar. No sé si has pogut amiga escoltar les reflexions de Xavier sobre la nostra amiga mort.