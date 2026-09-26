26-9-28
Estimada Amiga, torne a portar-te les meues reflexions i emocions.
Veig que el meu Pau ve un poc forçat a aquest espai. Exactament, no té gens d’interés immediat amb eixos plantejaments. La forma meua de venir ací és molt pròpia. Lògicament no té perquè compartir i cal conviure amb amor i respecte. Fer concessions cadascuna de les parts. També veig que el Pau està molt pendent de tot el seu voltant i això li fa desconnectar un poc del seu cos, de les emocions i desitjos. I no resulta fàcil estar afectiva amb ell. I haurà que acceptar i veure com expressar afectes connectant amb el cos i apartant pensaments i maroretes.
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