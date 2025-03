29-3-25

Estimada Amiga.

Ahir vaig veure clar que quan fas moltes accions perds consciència del que fas. No deixes temps a gaudir i fer una retroalimentació dels fets. Hui he fet estiraments, he granat el carrer, he pujat al poble a obrir ca la meua mare, he cavat 5 minuts i m’he dutxat. En el poble hem anat a esmorzar en Ramadà per visita germana, després a fer cervesa Alma, obrir espais i ens hem quedat en arrasku14A , hem vist una pel·li, tornat a casa, fer un poc activitat de llengua, passeig mini de M. , sopar i un episodi TV3, escriure aquest text. Hui no ha estat precipitat: encontre amb la meua germana, encontre amb la família del menut, compartir durant la dinada, un poc de riure en 14a.

Com treballar el temps de consciència per fer un món millor? Em deia el “paciència” que si les accions porten a una millora d’alguna cosa de la vida està bé.