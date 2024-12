Borissa

Tal volta aquest blog siga un espai de consciència de persona amb sentiments, emocions i desitjos. La relació que tenim Edu i jo és complicada. Les dues persones tenim parelles. Les estimen. Vivim amb elles, tenim un bonic projecte de vida. Tenim goigs i dificultats en la vida. Per la meua part vull treballar qui soc jo en eixa relació. Estic en un moment com a persona per a llevar totes les meues dependències. Al desig, a la seguretat, a la distracció, a les pel·lícules, a les pantalles, al treball de casa, del camp, inclús del rol amb Gerard i Elna. La relació amb Edu també té una part de dependències. Fer el bé també t’aferra a un rol i desig de complaure algú que està en el fons del teu cor, o disc dur vital.