28-10-25
Que sent jo Senyor quan et busque? Què sent quan pose silenci en el moment de vida per veure on va la brúixola nostra? Connecte amb el meu cos, en el fet de respirar, en no pensar. Que els pensaments no em guien. Sent el soroll de la ciutat, de la badia, de les obres. Entra una llum clara i travessa els bastiments de les obres de la casa. He fet un vídeo de la casa per enviar a una bona amiga. He tingut un poc de vergonya per què està velleta. Digna però major. Necessite tornar a confiar en la teua energia. Deixar de banda les demandes superficials del meu ego. I anar a les fondàries dels grans valors de vida. Continuar caminant cap al centre de la vida. De l’amor.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!