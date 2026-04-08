Bany al dit gros del peu

8-3-26
Realment veure que et quedes limitada de manera ràpida i que no pots ni deus caminar una estona, m’ajuda a veure la simplicitat de la vida. Estar contenta de tenir verticalitat sense molèstia és un gran goig. Poder agafar el pal de pregar i fer passes senzilles després d’un bany al peu amb el dit gros dret com a protagonista és magnífic. Entenc les dones que normalment treballen en casa i han fregat el terra. Veure com després eixa tasca no s’identifica i el que prima és l’acció de l’home que ha fet una gestió útil. Veure això m’aparta de l’ego superficial que tanta matraca ens dona.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!