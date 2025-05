M’agrada veure’t arribar caminant com una artista en una passarel·la al bancalet. Sap que la teua amiga està mirant-te i esperant. Ven ambl teu paper de dona plena de tristors, com un personatge de novel·la. Sé que rius a gust en moments. Com trencant l’encanteri del teu paper. Obris la finestra ,entra la llum al cassupet que vas heretar del pare. Comences el ritual de canviar-te la roba per estar a gust al bancalet. Em retire una passa arrere. Et mire. Et lleves d’esquena de forma calculada pel teu pudor entrenat. Et quedes amb roba interior. Et lleves la peça de roba de dalt i deixes a plena llum indirecta la teua esquena, el coll, els cabells, els muscles, la columna i els malucs. Escena eterna en els nostres ulls. Tens consciència que et mire amb goig, la meua amiga genial com la novel·la d’Elena Ferrante.