escritets Arousa

En aquesta terra teu enfront de l’Atlàntic, amb l’oceà als dos costats he vist la pluja benèfica que entra la península que habitem les diferents nacions. Pau entre la suau pluja ha dit que vol gaudir, també hibernar, buscar el gust, no vol fer contemplació malgrat que gaudeix mirant l’arc de Sant Martí.no vol anar asacanat a veure tot,però no vol tornar sense eixir de la teua illa. Uf. Ho combinarem com podrem.