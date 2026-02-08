Amiga Amic

Amic i Amiga meua et busque pertot arreu. Em porta a tu una energia que no sé anomenar, però sé que no és producte meu. No és el meu ego que em porta. Eres Tu que no sé el teu nom. Ni com eres. Sé on estàs. Sé que estàs en l’Amor. Et veig en totes les accions d’Amor en la vida. No sé gens com eres, ni on estàs. Eres com un alé de vida que m’acompanya i dona llum. Estàs en moltes persones, en interior fondo del cor. Hem distret i et perd, em deixe portar per molts estímuls. Estic confós, però vull arribar a tu, Pare i Mare meua. He d’aplicar-me per treballar eixa LLUM que eres. L’entorn de la vida no em dona satisfacció de cor. Faig coses per donar a la preciosa parella, al fantàstic fill i a la perla de la filla. També amb la família que m’acompanya. La meua extraordinària germana. Les persones molt amigues que fan camí amb mi. Et done gràcies per poder sentir eixa energia i camí.
