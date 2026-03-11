11-3-26
Per què no et busque més Amiga, Amic i Alé vital? Les tres A. Vaig perdent interés per moltes emocions, viatges, llibres, distractors, desitjos varis. Em crida anar al que és essencial. Visitar un malalt, parlar amb una persona de noranta-tres anys, estar en silenci fent lloc als pensaments. Estar amorosament amb les persones estimades. Fer costat a Elna i Gerard i les seues parelles. Intentar ablanir i posar bàlsam a la parella d’Elna, Sergi. Posar també bàlsam a la família pegolina amb la tia Magda com única possibilitat. Fer costat a les amigues i amics vitals. Fer algun bé social en la mesura de les possibilitats. Treballar per facilitar una vida millor a Gerard i Elna. I estar obert a viure sempre amb l’Alé vital.
