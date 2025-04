Estimada amiga i amic meu. Vaig darrere la teua energia, el teu alé, les teues paraules, la teua fragància. Et busque entre les persones que m’acompanyen i m’estimen. Busque l’espai amb la meua parella, amb la filla i el fill, amb l’entorn. Busque allo que és vital, etern i indispensable. Intente que el riu de la vida ple de gotes i sorolls de vida no m’arrossegue. Vaig caminant sense rumb, però segur d’on no vull anar, ni de com no vull caminar, i sabent amb qui vull caminar, compartir, mirar i estar. Ser en tu.