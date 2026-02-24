Afectes i estimes.

24-2-25
Visc com una persona impregnada de companyonia, afectes, estimes i Amor. He transitat en la vida amb grans persones d’amor, dones i hòmens. És com una llum de l’Alé de vida. Quan algunes d’eixes persones que podria anomenar han decidit fer el camí d’una altra forma ho he viscut com pèrdues. I sé que son adob i solatge de vida (eterna). Perquè cada moment entre eucaliptus, parades de tren, cartes, són presències de vida plena. I això em porta a donar gràcies quan s’obrin els forreladets, es mostren les finestres amb els productes del camp en prestatgeries de vida.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!