24 de febrer de 2026
escritets
Afectes i estimes.

24-2-25

Visc com una persona impregnada de companyonia, afectes, estimes i Amor. He transitat en la vida amb grans persones d’amor, dones i hòmens. És com una llum de l’Alé de vida. Quan algunes d’eixes persones que podria anomenar han decidit fer el camí d’una altra forma ho he viscut com pèrdues. I sé que son adob i solatge de vida (eterna). Perquè cada moment entre eucaliptus, parades de tren, cartes, són presències de vida plena. I això em porta a donar gràcies quan s’obrin els forreladets, es mostren les finestres amb els productes del camp en prestatgeries de vida.

